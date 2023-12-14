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Пожилой водитель погиб в ДТП с грузовиком на Сахалине

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Сахалинской области. 75-летний водитель погиб.

Авария произошла утром 14 декабря на дороге из Южно-Сахалинска в Оху. Пенсионер за рулем машины Toyota Succeed допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с машиной Daewoo Novus. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Водитель иномарки скончался до приезда медиков. По факту ДТП проводится проверка.

В Саратовской области днем 13 декабря автомобиль «Волга» столкнулся с молоковозом. Смертельные травмы получили два 21-летних парня, которые находились в легковушке. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

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