Мать искусанной собаками в Новом Уренгое девочки рассказала о ее состоянии
Состояние девочки, на которую 13 декабря напала стая собак в Новом Уренгое, остается тяжелым: она часто плачет, а всё ее тело в ранах и гематомах. Об этом 14 декабря «Известиям» рассказала мать пострадавшей школьницы Ксения Морозова.
«Психологическое состояние ребенка очень сильно подорвано — плохо спит она. Плачет периодически. Периодами, когда это всё вспоминает, плачет», — поделилась женщина.
У девочки четыре рваные раны на икрах ног, всё тело в гематомах и ссадинах, сказала женщина. Кроме того, собаки выдрали ребенку клок волос.
Сейчас школьница в больнице, проходит лечение. Ей делают прививки от бешенства и уколы иммуноглобулина и антибиотиков. Однако у нее по-прежнему держится высокая температура, отметила женщина.
«Будем писать заявление, подключать юристов. Всё на имя Артюхова (Дмитрия, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. — Ред.). Так просто мы это точно оставлять не будем», — подчеркнула мать пострадавшей.
Об инциденте накануне, 13 декабря, сообщил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он рассказал, что напавшие на школьницу собаки отловлены, а девочке оказана вся необходимая помощь. Позже, 14 декабря, СК России по ЯНАО сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нападения стаи собак на ребенка.