Умер главный дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев

На 84-м году жизни скончался народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба учреждения.

«Уход из жизни Владимира Поликарповича Гусева стал огромной и невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни региона. Коллектив Новосибирской филармонии глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Поликарповича, всему коллективу Русского академического оркестра», — говорится в сообщении.

Гусев возглавил Русский академический оркестр в 1976 году, до этого он в течение восьми лет работал вторым дирижером. Работу в ансамбле он сочетал с преподаванием в Новосибирской консерватории, где прошел путь от заведующего кафедрой народных инструментов до профессора.

«За годы, проведенные за пультом оркестра, он привлек в коллектив квалифицированных музыкантов, значительно расширил репертуар, который в настоящее время насчитывает свыше 5000 произведений, причем часть из них написана сибирскими композиторами и посвящена оркестру. За выдающийся вклад в развитие отечественной культуры коллектив получил звание академического, которое имеют в стране лишь четыре коллектива подобного жанра», — говорится в некрологе.

Гусев был награжден орденом Почета, званиями заслуженного деятеля искусств РСФСР и почетного гражданина Новосибирской области.