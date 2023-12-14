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Командир ВСУ указал на превосходство ВС РФ в количестве FPV-дронов

Командир ВСУ: ВС России превосходят украинские войска в количестве FPV-дронов
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Российские силы значительно превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в количестве First Person View (FPV, вид от первого лица) беспилотников. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил командир украинской роты ударных БПЛА «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Он отметил, что российская армия может запускать до семи беспилотников одновременно против позиций ВСУ. При этом дроны РФ могут прилететь в воздушное пространство Украины и искать там любые цели, в то время как украинские силы применяют беспилотники на ключевых направлениях, прежде всего на востоке страны.

«Сейчас мы так не работаем. Мы работаем исключительно тогда, когда у нас есть цель», — приводятся слова украинского командира в материале журнала Newsweek.

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Ранее, 9 декабря, командир антидронового подразделения бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса с позывным Турок рассказал, что около 90% FPV-дронов, принадлежащих ВСУ, не достигают своих целей в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Это связано с перепадом высот и успешной работой российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметил он.

До этого, 23 октября, Федоренко также указал, что военные РФ имеют существенное преимущество перед ВСУ в количестве и применении FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию. Он подчеркнул, что одна рота военнослужащих ВС РФ способна использовать 50 FPV-дронов в сутки, в то время как у бойцов ВСУ такого ресурса нет.

В ноябре источники «Известий» в Минобороны и ОПК сообщали, что в России с осени начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов. Особенность FPV-дрона в том, что оператор управляет таким аппаратом, находясь в очках виртуальной реальности. Это позволяет при должном умении доставить беспилотник с боевой частью точно в цель, например в дверь блиндажа или уязвимую проекцию бронемашины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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