В Татарстане три человека погибли в ДТП
В Татарстане на 34-м км автодороги Шали — Сорочьи горы произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом 14 декабря сообщает МВД по Республике Татарстан в Telegram-канале.
«24-летний водитель автомобиля KIA, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai», — говорится в сообщении.
Водитель и 48-летний пассажир KIA погибли на месте, а 60-летний водитель Hyundai скончался в больнице.
Ранее, 13 декабря, во Владимирской области произошло ДТП с фурой и автобусом, в котором пострадали 23 человека. В автобусе находились педагоги из Костромской области, которые ехали в Москву на закрытие Года педагога и наставника. Прокуратура проводит проверку.