Прямая линия с Путиным: во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Итоги года 14 декабря подводит Владимир Путин. Мероприятие в этом году проходит в смешанном формате: прямую линию соединили с большой пресс-конференцией. Трансляцию можно посмотреть по всем федеральным каналам и на сайте «Известий».
Послушать прямую линию в режиме онлайн удастся на ряде радиостанций. Например, это «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия». Также «Итоги года» в реальном времени покажут на официальных страницах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Начало запланировано на 12:00 мск.
Прием вопросов у населения стартовал 1 декабря. На данный момент, число заявок уже перевалило за 2 млн.
Обратиться к президенту можно, набрав уникальный номер 8-800-200-40-40 или отправив SMS-сообщение на номер 04040. В онлайн-формате вопросы принимаются на сайте moskva-putinu.ru. Помимо этого, работает специальное приложение, оно доступно в RuStore, AppGallery и Google Play.
В последний раз прямая линия с Путиным состоялась в 2021 году. Мероприятие продлилось 3 часа 42 минуты. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в этом году вопросы президенту будут задавать не только российские, но и иностранные журналисты.