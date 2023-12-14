Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Об этом 14 декабря «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Украину в той ситуации, в которой она находится во главе с нацистом Зеленским (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) и его наркозависимой командой, не ждут уже нигде. И всё больше выступлений идет из стран Евросоюза, от представителей сената США, от тех лидеров общественного мнения в США, которые высказывают не собственное, а мнение граждан Америки. Мы четко видим, понимаем, что люди, руководители многих стран начинают задумываться о том, что они взрастили благодаря англосаксам, ведь система нацизма начинает давать корни с Украины уже в другие страны, поэтому мы будем видеть в ближайшее время, что Украину начнут сливать, Зеленский будет нерукопожатый, потому что он военный преступник», — сказал депутат.

Накануне кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтону необходимо гарантировать Москве, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Он указал на то, что США тратят огромные деньги из кармана налогоплательщиков, также разговоры о возможном вступлении Украины в НАТО увеличивают риск третьей мировой войны.

В конце ноября Зеленский выразил сомнения в том, что у Украины когда-нибудь появится возможность стать членом НАТО.

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс, что стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса. Он подчеркнул, что прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.