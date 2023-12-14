Заболеваемость ОРВИ снизилась в Якутии за неделю

За минувшую неделю в Якутии зарегистрировали снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). К врачам обратилось порядка 16 тыс. человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен в 2,4 раза. В 77% лабораторных проб обнаружены вирусы гриппа. Еще 7% заболеваемости приходится на вирусы парагриппа, метапневмовирусы, РС-вирусы, аденовирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Прививки от гриппа сделали почти 469,5 тыс. человек, в том числе 153,6 тыс. детей. Жителям Якутии рекомендовано сократить время пребывания в местах массового скопления людей, использовать медицинские маски в закрытых помещениях, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Коми за неделю ОРВИ заболели больше 12,5 тыс. человек. Эпидемический порог превышен 41,9%.