«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин проводит в четверг, 14 декабря, прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Совмещенное мероприятие, получившее название «Итоги года», проходит в Гостином Дворе.

Российскому лидеру поступило более 2 млн вопросов. В Кремле отмечают высокую активность граждан. В частности, вопросы касаются пенсий, сферы здравоохранения, жилья, услуг ЖКХ.

Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

Вопросы задавали, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40 или отправив SMS на номер 04040, можно было также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году стало доступно приложение для смартфонов.

Call-центр продолжит работать и во время трансляции, когда Путин будет отвечать на вопросы.