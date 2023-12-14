12 января на сцене Crocus City Hall пройдет дискотека «Суперстар!»

В новом году финалисты музыкального шоу «Суперстар!» соберутся на одной сцене, чтобы исполнить ваши любимые хиты 1980-х, 1990-х и 2000-х.

В ноябре в эфире телеканала НТВ состоится премьера четвертого сезона музыкального шоу «Суперстар!». Традиционно за звание суперстара будут бороться 10 артистов, пик популярности которых пришелся на 1980-е, 1990-е и нулевые. А оценивать их будет звездное жюри — ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева, известный музыкальный критик и ведущий ток-шоу «За гранью» на НТВ Сергей Соседов, популярный эстрадный певец Стас Пьеха, а также певица, заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королёва.

В преддверии старого Нового года в Crocus City Hall пройдет грандиозная дискотека, на которой выступят финалисты четвертого сезона и яркие артисты прошлых выпусков музыкального шоу: Александр Айвазов, Алексей Глызин, Роман Жуков, Ольга Зарубина, Татьяна Иванова, Анастасия Макаревич, Кай Метов, Жан Милимеров, Алиса Мон, Виктор Салтыков, Лика Стар, Влад Сташевский, Шура, Вячеслав Малежик и многие другие.

Новогоднее настроение обеспечит звездная пара ведущих — несравненная Лера Кудрявцева и ведущий международных музыкальных конкурсов «Ты супер!» и «Ты супер! 60+» и программы «Центральное телевидение» Вадим Такменёв.

Не пропустите незабываемую дискотеку «Суперстар!» и возможность отжечь под вечные хиты на танцполе Crocus City Hall.