В Швеции заявили о столкновении страны с худшей ситуацией с безопасностью

Швеция сталкивается с худшей со времени Второй мировой войны ситуацией с безопасностью. Об этом в четверг, 14 декабря, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в интервью газете Financial Times.

Издание дополняет, что глава правительства связывает текущую ситуацию как с опасениями по поводу якобы угрозы со стороны России, так и с преступными группировками в Швеции.

«Я полностью понимаю, что существует обеспокоенность в связи с тем, что эти банды могут просто слоняться повсюду и убивать друг друга и, что еще хуже, убивать других людей. Но мы очень, очень тверды: мы выиграем эту битву», — указал он. Цитату приводит «РИА Новости».

Ранее, 13 декабря, газета Dagens Nyhete рассказала, что учителя отстранили от работы в средней школе шведского округа Йенчепинг на юге страны за домашнее задание «спланировать террористический акт». Глава департамента образования средних школ муниципалитета Йенчепинг Хенрик Натт-о-Даг указала, что в стране и так высокий уровень террористической угрозы. Кроме того, о случившемся сообщили в полицию, школа расследует инцидент.