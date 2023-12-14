Ведущая BBC News в эфире новостей назвала Байдена президентом Украины

Ведущая BBC News Кэтрин Бьяруанга назвала американского президента Джо Байдена президентом Украины. Она оговорилась в прямом эфире телеканала.

«На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом президент Украины Джо Байден заявил», — сказала она, говоря о визите президента Украины Владимира Зеленского в США.

При этом телеведущая сразу же заметила свою оговорку и исправилась.

До этого, 13 декабря, ведущая Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире сравнила главу Украины с мошенником. Ингрэм отметила, что действия Зеленского напоминают ей о мошеннике Берни Мэдоффе, который построил крупнейшую в мире финансовую пирамиду и получил за это 150 лет колонии.

Ранее, 11 декабря, Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Он провел выступление перед конгрессом и встретился с Байденом. Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс поделился, что просьбы Зеленского — это «самый бесстыжий фарс», какой он видел.