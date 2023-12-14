Реклама
Прямой эфир
Мир
В «Киевстаре» заявили об атаке хакеров через учетную запись сотрудника
Мир
После девальвации песо в Аргентине цены на топливо выросли на 35–40%
Мир
Самолет рейсом Махачкала — Наманган совершил экстренную посадку из-за непогоды
Политика
На прямую линию с президентом поступило более 2 млн вопросов россиян
Политика
Песков прокомментировал сообщения СМИ о месте расположения предвыборного штаба Путина
Мир
Bloomberg заявило о возможном сокращении Нидерландами военпомощи Украине
Мир
Скончался один из создателей цветного телевидения Абрам Шендерович
Мир
Мирошник назвал призрачными перспективы вступления Украины в ЕС
Общество
«Известия» показали работу call-центров в преддверии прямой линии с Путиным
Мир
Командир ВСУ указал на превосходство ВС РФ в количестве FPV-дронов
Мир
В таможне сообщили о возобновлении работы двух КПП на границе с Финляндией
Общество
После нападения стаи собак на ребенка в Новом Уренгое возбуждено уголовное дело
Армия
Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата
Спорт
МОК уменьшил количество допущенных до ОИ-2024 россиян
Мир
Данилов назвал горячими дискуссии на заседаниях ставки командования ВСУ

Мирошник назвал призрачными перспективы вступления Украины в ЕС

Мирошник: перспективы вступления Украины в ЕС призрачны
0
Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перспективы вступления Украины в Евросоюз (ЕС) призрачны, а государства, которые входят в объединение, не получат от этого присоединения никакой выгоды. Об этом 14 декабря заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Сегодня-завтра планируется саммит Евросоюза, на котором будут обсуждаться европерспективы Украины. <...> Но они (перспективы. — Ред.) всё равно будут призрачными, потому что есть принципиальный подход — и для Европы, и для Евросоюза, и для НАТО Украина в новом статусе не добавит ничего. <...> Если она становится членом Евросоюза, то Евросоюз не получает плюсов, потому что Украина уже всё отдала, они получают только минусы, они получают обязательства перед Украиной», — отметил дипломат.

Мирошник подчеркнул, что не очень многие европейские страны готовы будут пойти на такие шаги. В частности, Словакия и Венгрия выступают против вступления Украины в ЕС. Мирошник также указал на то, что страны Восточной Европы, которые сейчас не пускают украинский транспорт на свою территорию, скорее всего, воспользуются правом заблокировать вступление Украины в ЕС.

Блок и негатив: Украину больше не хотят видеть в Евросоюзе
Кто выступает против старта переговоров о принятии Киева в объединение

Ранее, 13 декабря, перед началом встречи с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии на саммите стран ЕС в Брюсселе, где планируется обсудить перспективы принятия новых членов в содружество, станут определяющими для Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан. Он также добавил, что Франция и Словения остаются приверженными поддержке Украины в военном, экономическом, дипломатическом и гуманитарном планах и будут это делать так долго, сколько потребуется.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Венгрия намерена помешать членам Евросоюза совершить ужасную ошибку и позволить Украине вступить в сообщество. Политик указал, что он будет блокировать данное решение на саммите, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран-участниц, кто высказывается против.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что вступление Украины в ЕС «затянет удавку на шее» Киева и только подтолкнет к тому, чтобы продолжать конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023