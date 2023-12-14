Мирошник назвал призрачными перспективы вступления Украины в ЕС

Перспективы вступления Украины в Евросоюз (ЕС) призрачны, а государства, которые входят в объединение, не получат от этого присоединения никакой выгоды. Об этом 14 декабря заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Сегодня-завтра планируется саммит Евросоюза, на котором будут обсуждаться европерспективы Украины. <...> Но они (перспективы. — Ред.) всё равно будут призрачными, потому что есть принципиальный подход — и для Европы, и для Евросоюза, и для НАТО Украина в новом статусе не добавит ничего. <...> Если она становится членом Евросоюза, то Евросоюз не получает плюсов, потому что Украина уже всё отдала, они получают только минусы, они получают обязательства перед Украиной», — отметил дипломат.

Мирошник подчеркнул, что не очень многие европейские страны готовы будут пойти на такие шаги. В частности, Словакия и Венгрия выступают против вступления Украины в ЕС. Мирошник также указал на то, что страны Восточной Европы, которые сейчас не пускают украинский транспорт на свою территорию, скорее всего, воспользуются правом заблокировать вступление Украины в ЕС.

Ранее, 13 декабря, перед началом встречи с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии на саммите стран ЕС в Брюсселе, где планируется обсудить перспективы принятия новых членов в содружество, станут определяющими для Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан. Он также добавил, что Франция и Словения остаются приверженными поддержке Украины в военном, экономическом, дипломатическом и гуманитарном планах и будут это делать так долго, сколько потребуется.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Венгрия намерена помешать членам Евросоюза совершить ужасную ошибку и позволить Украине вступить в сообщество. Политик указал, что он будет блокировать данное решение на саммите, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран-участниц, кто высказывается против.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что вступление Украины в ЕС «затянет удавку на шее» Киева и только подтолкнет к тому, чтобы продолжать конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.