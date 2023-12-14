В Одесской области сообщили о повреждении складов после взрывов
В Одесской области Украины произошли взрывы, в результате чего пострадали склады в Измаильском районе. Об этом 14 декабря сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
«К счастью, люди не пострадали. Разрушению подверглись складские помещения», — написал он в Telegram.
Также были повреждены 12 зданий в Одессе и два автомобиля.
Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.
Ранее, 13 декабря, сообщалось о взрывах в Одессе. СМИ со ссылкой на местные паблики заявили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).
12 декабря вечером сообщалось о взрывах в Одесской области после объявления воздушной тревоги. Уточнялось, что характерные звуки были слышны в Одессе, а также в Черноморске, где работает одноименный морской торговый порт. Предположительно, это была система ПВО.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.