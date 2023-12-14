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В Одесской области сообщили о повреждении складов после взрывов

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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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В Одесской области Украины произошли взрывы, в результате чего пострадали склады в Измаильском районе. Об этом 14 декабря сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

«К счастью, люди не пострадали. Разрушению подверглись складские помещения», — написал он в Telegram.

Также были повреждены 12 зданий в Одессе и два автомобиля.

Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

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Ранее, 13 декабря, сообщалось о взрывах в Одессе. СМИ со ссылкой на местные паблики заявили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

12 декабря вечером сообщалось о взрывах в Одесской области после объявления воздушной тревоги. Уточнялось, что характерные звуки были слышны в Одессе, а также в Черноморске, где работает одноименный морской торговый порт. Предположительно, это была система ПВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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