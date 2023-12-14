Снег и морозы до –46 градусов спрогнозировали в Якутии
Синоптики прогнозируют небольшой снегопад и усиление ветра в ближайшие дни в Якутии. Температура опустится до –43 градусов.
Вечером 14 декабря скорость ветра в Верхнеколымском и Среднеколымском районах увеличится до 15–18 м/с. Согласно прогнозам, возможны метели. На большей части территории республики ожидается снегопад.
15 и 16 декабря осадки продолжатся на побережье Арктики. На северо-востоке Якутии и Колыме скорость ветра будет достигать 20 м/с, пишет ИА SakhaNews. Температура воздуха ночью опустится до –31…–36 градусов, на северо-западе может похолодать до –46 градусов. Днем ожидается до –29…–34 градусов.
В Липецке 14 и 15 декабря ввели свободное посещение в школах в связи со сложными погодными условиями. Регион оказался в зоне действия активного средиземноморского циклона. Ожидается выпадение до 17 мм осадков.