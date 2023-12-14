Минобороны: девять дронов ВСУ перехвачено над Московской и Калужской областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Московской и Калужской областями. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщило Министерство обороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», — отметили в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
По информации оперативных служб Калужской области, пострадавших и каких-либо разрушений нет, добавил губернатор региона Владислав Шапша.
В ночь на 14 декабря силы ПВО отразили атаку летевшего к Москве БПЛА в Наро-Фоминском городском округе. Несколькими часами позднее в том же районе сбили второй беспилотник. Пострадавших, по предварительной информации, нет, добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.