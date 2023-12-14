Самолет рейсом Махачкала — Наманган совершил экстренную посадку из-за непогоды

Самолет российской авиакомпании Red Wings, следовавший из Махачкалы в Наманган (Узбекистан), совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Фергане (Узбекистан). Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports в своем Telegram-канале.

«Плохая видимость (250 м) отправила рейс авиакомпании Red Wings на запасной аэродром в Фергану», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что 76 пассажиров будут доставлены из Ферганы в аэропорт Наманган наземным транспортом.

Помимо этого и обратный рейс по направлению Наманган — Махачкала будет выполняться из международного аэропорта Ферганы. Пассажиров доставят в аэропорт назначения наземным транспортом, рассказали в пресс-службе.

Ранее, 8 декабря, рейс авиакомпании «Сибирь» Новосибирск — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Транспортной прокуратурой проводится проверка.

До этого, в ночь на 4 декабря, из-за снегопада в Шереметьево не смог приземлиться рейс Хургада — Москва компании «Аэрофлот». Он был отправлен в Домодедово на дозаправку, а оттуда самолет вновь был направлен в Шереметьево. Тогда же были задержаны десятки рейсов в аэропортах Москвы.