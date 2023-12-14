Реклама
Прямой эфир
Мир
В «Киевстаре» заявили об атаке хакеров через учетную запись сотрудника
Мир
После девальвации песо в Аргентине цены на топливо выросли на 35–40%
Мир
В шведской школе ученикам задали на дом спланировать теракт
Политика
На прямую линию с президентом поступило более 2 млн вопросов россиян
Армия
В России разработали новый патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия
Мир
Bloomberg заявило о возможном сокращении Нидерландами военпомощи Украине
Экономика
Производителей продуктов могут обязать использовать стандартную упаковку
Общество
В ЛНР сотрудники МЧС спасли вмерзших в лед лебедей
Мир
В сенате США заявили о приближении к соглашению по помощи Украине
Общество
«Известия» показали работу call-центров в преддверии прямой линии с Путиным
Мир
В Польше собрали более $18 тыс. для затушившего ханукальные свечи депутата
Общество
После нападения стаи собак на ребенка в Новом Уренгое возбуждено уголовное дело
Армия
Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата
Армия
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении
Мир
Данилов назвал горячими дискуссии на заседаниях ставки командования ВСУ

Кардиолог назвала формулу долголетия

Кардиолог Ерусланова: физнагрузки — лучший рецепт для долголетия
0
Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrey Arkusha
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лучшим рецептом для долголетия являются регулярные физические нагрузки, в частности комбинация силовых и аэробных упражнений разной интенсивности. Об этом 13 декабря рассказала врач-кардиолог, к.м.н., зав. лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ксения Ерусланова.

Выступая с докладом на III Международном конгрессе «Управление старением. Медицина здорового долголетия», она отметила, что физическая активность защищает людей от двух «главных убийц» современного человека — сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов, инсультов), а также различных видов рака. По ее словам, это подтверждено крупным исследованием, в котором приняли участие более 500 тыс. человек в возрасте от 20 до 70 лет.

«Доказано, что при занятиях спортом выделяются гормоны, улучшающие настроение и качество жизни. Поэтому сейчас пациентам с депрессией рекомендуется вводить физнагрузки в план лечения», — приводятся ее слова в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, физические нагрузки снижают риск гипертонии, сокращают угрозу сахарного диабета и атеросклероза, улучшают сон и структуру костей, понижают тревожность и риск депрессии, а также сокращают риск деменции, отметила врач.

При этом Ерусланова указала, что силовые тренировки полезны даже для пожилых людей, хотя раньше врачи советовали избегать их после 60 лет. Для всех возрастов рекомендуется по две силовые тренировки в неделю при условии индивидуального подбора упражнений и при соблюдении правил безопасности, сказала специалист.

Будем дальше жить: пенсионеры настроились на долголетие
Продолжительность жизни в России выросла, а смертность сократилась

Ранее, 9 ноября, биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова назвала продлевающие жизнь привычки. По ее словам, для продления жизни стоит придерживаться правильного и разнообразного питания, уделять не менее 150 минут в неделю умеренной и высокой физической нагрузке, хорошо высыпаться, а также контролировать уровень холестерина и сахара в крови и показатели кровяного давления.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023