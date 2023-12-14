Кардиолог назвала формулу долголетия

Лучшим рецептом для долголетия являются регулярные физические нагрузки, в частности комбинация силовых и аэробных упражнений разной интенсивности. Об этом 13 декабря рассказала врач-кардиолог, к.м.н., зав. лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ксения Ерусланова.

Выступая с докладом на III Международном конгрессе «Управление старением. Медицина здорового долголетия», она отметила, что физическая активность защищает людей от двух «главных убийц» современного человека — сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов, инсультов), а также различных видов рака. По ее словам, это подтверждено крупным исследованием, в котором приняли участие более 500 тыс. человек в возрасте от 20 до 70 лет.

«Доказано, что при занятиях спортом выделяются гормоны, улучшающие настроение и качество жизни. Поэтому сейчас пациентам с депрессией рекомендуется вводить физнагрузки в план лечения», — приводятся ее слова в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, физические нагрузки снижают риск гипертонии, сокращают угрозу сахарного диабета и атеросклероза, улучшают сон и структуру костей, понижают тревожность и риск депрессии, а также сокращают риск деменции, отметила врач.

При этом Ерусланова указала, что силовые тренировки полезны даже для пожилых людей, хотя раньше врачи советовали избегать их после 60 лет. Для всех возрастов рекомендуется по две силовые тренировки в неделю при условии индивидуального подбора упражнений и при соблюдении правил безопасности, сказала специалист.

Ранее, 9 ноября, биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова назвала продлевающие жизнь привычки. По ее словам, для продления жизни стоит придерживаться правильного и разнообразного питания, уделять не менее 150 минут в неделю умеренной и высокой физической нагрузке, хорошо высыпаться, а также контролировать уровень холестерина и сахара в крови и показатели кровяного давления.