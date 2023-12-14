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В парламенте Словакии назвали вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО красной линией для РФ

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Вылет истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с баз НАТО станет для России красной линией. Об этом 13 декабря заявил депутат национального совета Словакии Любош Блага.

«По мнению российской стороны, некоторые страны Запада собираются непосредственно участвовать в <конфликте> на Украине, предоставив свои аэропорты для украинских истребителей F-16, которые будут участвовать в боях с территории этих стран. Для РФ это красная линия, и они предупреждают, что это будет открытый конфликт. Эскалация может привести к Третьей мировой войне», — написал он в Telegram.

Блага рассказал об этом после встречи с послом России в Братиславе Игорем Братчиковым. Депутат призвал не рисковать будущим детей и избежать ядерной войны.

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Ранее в этот день глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов также заявил, что использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте на Украине.

8 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинские власти проводят переговоры по передаче стране самолетов западного производства, помимо истребителей F-16. Отмечается, что точные сроки передачи истребителей Киеву пока не известны.

До этого, 6 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставляемые НАТО Украине истребители будут законной целью Вооруженных сил (ВС) РФ. Она отметила, что с учетом того, что большая часть аэродромной инфраструктуры Киева разрушена, не исключено использование аэродромов за пределами Украины. Риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают, добавила она.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

20 ноября первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что украинское минобороны создало отдельную структуру «Офис-61», которая займется вопросами интеграции F-16 в состав ВВС страны. По его словам, в числе основных задач этого подразделения поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов, защита аэродромной инфраструктуры и многое другое.

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат также сообщил о начале обучения украинских пилотов управлению F-16 в Дании. По его словам, обучение на них также проходит в США и Великобритании.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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