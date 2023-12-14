Мэр Омска Шелест объяснил отказ вешать доску погибшему бойцу СВО в его школе

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что решение об установке мемориальных табличек на фасадах школ принимает топонимическая комиссия города. Об этом он рассказал 13 декабря в своем Telegram.

Глава города написал, что ему стали поступать сообщения об отказе размещать мемориальную доску в честь участника спецоперации Алексея Ямщикова на фасаде школы № 87, которую он окончил.

«Ни один директор школы, ни какой-либо другой руководитель любого из наших учреждений не принимает решений о размещении мемориальных досок на вверенных им зданиях. Принятие таких решений — прерогатива топонимической комиссии города Омска», — заявил Шелест.

По его словам, эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти участников спецоперации.

«Родственники, инициативные группы, общественные организации могут обращаться в администрации своих округов, к депутатам Омского городского совета, ко мне (в том числе через социальные сети) за помощью в сборе документов, необходимых для подачи в комиссию», — добавил Шелест.

11 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию расположенных в Арктической зоне опорных населенных пунктов РФ призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что это было бы правильным и справедливым решением. По словам президента, участники СВО и члены их семей должны быть «в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода».

До этого, 4 декабря, Путин поручил подумать о том, как поддержать женщин, находившихся в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации. Он подчеркнул, что есть способы установления факта проживания в незарегистрированном союзе, которые предусмотрены законом. Он указал на то, что нужно проанализировать правовую сторону этого вопроса, а при необходимости внести изменения в меры поддержки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.