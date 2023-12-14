Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 45 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.

На краснолиманском направлении российские силы отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Потери Киева составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции.

На донецком направлении ВС РФ отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-30.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Суточные потери Украины на данном направлении составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.

На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 288 единиц специальной военной автомобильной техники.

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