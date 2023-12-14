Реклама
Прямой эфир
Мир
В «Киевстаре» заявили об атаке хакеров через учетную запись сотрудника
Мир
После девальвации песо в Аргентине цены на топливо выросли на 35–40%
Мир
В шведской школе ученикам задали на дом спланировать теракт
Политика
На прямую линию с президентом поступило более 2 млн вопросов россиян
Армия
В России разработали новый патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия
Мир
Bloomberg заявило о возможном сокращении Нидерландами военпомощи Украине
Экономика
Производителей продуктов могут обязать использовать стандартную упаковку
Общество
В ЛНР сотрудники МЧС спасли вмерзших в лед лебедей
Мир
В Сенате США заявили о приближении к соглашению по помощи Украине
Общество
«Известия» показали работу call-центров в преддверии прямой линии с Путиным
Мир
В Польше собрали более $18 тыс. для затушившего ханукальные свечи депутата
Общество
После нападения стаи собак на ребенка в Новом Уренгое возбуждено уголовное дело
Армия
Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата
Армия
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении
Мир
Данилов назвал горячими дискуссии на заседаниях ставки командования ВСУ
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 14 декабря

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 45 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.

На краснолиманском направлении российские силы отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Потери Киева составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции.

Вдруг не друг: раскол в руководстве Украины лишает ее поддержки Запада
Насколько популярность главкома ВСУ Залужного опасна для Зеленского

На донецком направлении ВС РФ отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-30.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Суточные потери Украины на данном направлении составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.

На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 288 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023