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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении
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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Вооруженные силы (ВС) России на донецком направлении отразили шесть атак украинской армии в районе Клещеевки и Кирова. Об этом 14 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, была поражена живая сила и техника 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении — 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-30.

Кроме того, Западная группировка войск отразила пять атак на купянском направлении в районе Синьковки. Там потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.

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Накануне российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у Марьинки, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Кирова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Общие потери противника составили 250 военных, а также два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также орудие Д-20 и гаубица Д-30.

13 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских танкистов в районе Новодонецкого в ДНР. По позициям украинской армии российские танкисты работают с закрытых позиций. В распоряжении бойцов ВС РФ точные координаты противника, в то время как украинские военнослужащие в упор не могут их разглядеть.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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