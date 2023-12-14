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Средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за сутки

Минобороны: средства ПВО России уничтожили 26 украинских беспилотников за сутки
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 26 украинских беспилотников за сутки. Об этом 14 декабря сообщили в Минобороны.

«Уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка и Таврийск Херсонской области», — сообщили в ведомстве.

Также за сутки были перехвачены три реактивных снаряда HIMARS.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области. Также были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах.

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Ранее, 13 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских танкистов в районе Новодонецкого в Донецкой Народной Республике. По украинской армии российские танкисты работают с закрытых позиций. В распоряжении бойцов ВС РФ точные координаты противника, в то время как украинские военнослужащие в упор не могут их разглядеть.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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