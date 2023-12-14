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«Известия» показали работу call-центров в преддверии прямой линии с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россияне могут направить свои обращения президенту России Владимиру Путину и после прямой линии с главой государства. О работе call-центров в преддверии мероприятия в четверг, 14 декабря, рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«Этот call-центр заработал ровно в 8 утра, и сейчас здесь принимают новые обращения от россиян, их внимательно фиксируют, перепроверяют. График работы операторов такой же, как и во все предыдущие дни: они будут менять друг друга каждые два часа, а прислать свои обращения можно сейчас, во время прямой линии и даже после нее. Как нам рассказали, все вопросы будут внесены в базу «Народного фронта» и их возьмут в работу», — сообщила Солдатова.

Корреспондент сообщила, что количество обращений уже превысило 2 млн. Вопросы касались пенсий, сферы здравоохранения, жилья, услуг ЖКХ. А чьи-то проблемы начали решаться, еще даже не успев дойти до президента.

«В течение года уже была перекрыта дорога, на которой вообще невозможно было проезжать. В итоге кто-то из жильцов обратился на прямую линию. В течение трех дней после звонка эту дорогу отремонтировали, закопали», — отмечает координатор молодежного крыла «Народного фронта» в Забайкальском крае Дарья Маслова.

Call-центр продолжит работать во время трансляции, когда Путин будет отвечать на вопросы. Свой вопрос можно задать, позвонив по телефону, отправив SMS или записав видео. Также работает приложение и сайт «Москва-Путину.ру».

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Ранее в этот день «Известиям» рассказали в Кремле, что поступило уже более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично выберет вопросы для прямой линии.

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40 или отправив SMS на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

«Итоги года» совместят в себе прямую линию и большую пресс-конференцию. Они являются самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

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