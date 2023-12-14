Первый этап благоустройства у станции метро «Пыхтино» в Москве завершен

В Москве завершили первый этап благоустройства территории около станции метро «Пыхтино». Об этом в среду, 13 декабря, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что основной задачей в ходе благоустройства было улучшение транспортной и пешеходной доступности новой станции, организовать к ней удобные подъезды и подходы, отмечает телеканал «360».

Специалисты в ближайшее время завершат там обустройство скейт-парка со специальным оборудованием, отмечает сайт kp.ru. Также у станции были дополнительно проложены порядка 470 м системы водостока, а также обновлены почти 22,1 тыс. кв. м покрытий на тротуарах и свыше 30,8 тыс. кв. м. на проезжей части.

Для автомобилистов организовали около 350 парковочных мест. Кроме того, были смонтированы 150 современных фонарей и более 180 уличных торшеров, установили 30 опор контрастного освещения у пешеходных переходов, сообщает ИА «Регнум».

Также рабочие установили три новых светофора и заменили три старых, провели благоустройство сквера на улице Летчика Грицевца, привели в порядок двор Храма Александра Невского и Центра развития и творчества Русской классической школы. Кроме этого, они высадили около 240 деревьев и кустарников, пишет «Москва 24».

В ноябре мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве построили рекордное количество крупных транспортных объектов. Он отметил, что в марте полностью заработала Большая кольцевая линия. В начале сентября открыли пять новых станций метро: «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех». В общей сложности – 14 станций за год, сообщает агентство городских новостей «Москва».

15 сентября Собянин заявил о высокой популярности новых станций Солнцевской линии метро. По его словам, с момента открытия новых станций «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» ими воспользовалось свыше 113 тыс. раз.