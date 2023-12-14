Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Гринченко сдался в плен ВС РФ по совету своего брата-военнослужащего, который выступает на стороне России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ в четверг, 14 декабря.

«Брат посоветовался с командованием, которое сказало, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся российские позиции по карте», — рассказал Гринченко.

Гринченко сообщил, что желание сдаться возникло у него с самого начала. Он объяснил, что получил повестку 22 августа, а 22 ноября он уже был обязан выйти на позиции. Повестку ему вручили в Краматорске, а обучение прошло в Днепропетровской области. Служить же его направили в Запорожскую область. Гринченко провел на позициях всего два дня, сразу же сдавшись в плен.

В Минобороны рассказали, что возвращаться на Украину пленник не намерен.

«Там его родственникам уже сообщили, что Станислав погиб при исполнении обязанностей. Сейчас он хочет приехать в Россию, получить российское гражданство и вместе с братом проходить службу в рядах российской армии», — сказали в ведомстве.

Ранее, 9 декабря, Минобороны РФ предоставило видео, на котором пленный военнослужащий ВСУ Петр Щербатый рассказал о том, как его мобилизовали силой, а также о плохом снабжении украинской армии. По его словам, руководство называло солдат «одноразовыми», а голодные военнослужащие вынуждены были воровать еду у местных жителей.

7 декабря пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал, что украинские военные, находящиеся на линии соприкосновения, не получают помощи от волонтеров, так как она остается там же, «где и командиры». Он подчеркнул, что со стороны российских военных было человеческое отношение, а также заявил, что Украине нет смысла продолжать конфликт, так как он уже проигран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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