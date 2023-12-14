Москва за шесть лет передала школам и детсадам 130 новых зданий
Москва с 2018 года передала 132 новых здания столичным учреждениям образования, среди которых школы, детские сады и образовательные комплексы. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, общая площадь зданий составляет 918,45 тыс. кв. м, пишет RT.
«В Москве активно развивается социальная инфраструктура — строятся новые школы и детские сады. В этой работе участвуют город и инвесторы, которые возводят объекты вблизи жилых микрорайонов», — цитирует Ефимова сайт aif.ru.
Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего объектов находится в Троицком и Новомосковском административных округах — 54 корпуса площадью 409,65 тыс. кв. м, отмечает сайт kp.ru.
Новые школьные корпуса оборудованы всем необходимым оборудованием для проведения практических занятий, а также там обустроены современные учебные классы, пишет агентство городских новостей «Москва». Здания оснастили лабораторно-исследовательскими комплексами, универсальными кабинетами, медиатеками, IT-полигонами, физкультурными, музыкальными, а также актовыми залами.
В детских садах обустроили просторные помещения, большие холлы, игровые комнаты и зоны для занятий физкультурой, сообщает «Москва 24».
12 декабря телеканал «360» сообщил, что школу в микрорайоне Парковом в Котельниках построят к осени 2024 года. Работы на объекте ведутся с опережением графика. В школе обустроят актовый и спортивные залы, столовую, 33 специализированных кабинета, библиотеку с читальным залом, лаборатории и мастерские, а также игровые и спортивные площадки.
В ноябре заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с января по октябрь 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 59 объектов образования, среди которых учебные корпуса, детские сады и школы. По его словам, общая площадь объектов составляет 413 тыс. кв. м. Такой показатель на 37% превысил показатель 2022 года, когда в эксплуатацию ввели 300 тыс. кв. м.