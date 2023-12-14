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Ведущая Fox News сравнила Зеленского с финансовым мошенником

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Фото: Соцсети
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Ведущая Fox News Лора Ингрэм в среду, 13 декабря, сравнила президента Украины Владимира Зеленского с мошенником в прямом эфире. Запись эфира опубликована на YouTube-странице телеканала.

«Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?» — заявила телеведущая.

По ее мнению, риторика Зеленского во время его недавнего визита в Вашингтон напоминала подход финансовых мошенников. Ингрэм сравнила президента Украины с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды Берни Мэдоффом, которого приговорили к 150 годам заключения за аферу.

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11 декабря украинский лидер приехал с визитом на несколько дней в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что сделал всё возможное для обеспечения военной помощи. Во время встречи с Зеленским президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн.

При этом Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Во время нее Зеленский также не смог ответить на вопрос журналистов по поводу шансов Киева на победу в конфликте без участия Вашингтона.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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