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В новостройках Москвы резко сократилось предложение апартаментов

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Предложение апартаментов в новостройках Москвы заметно сократилось. Больше всего показатель упал в районах Коптево (на 89%), Южнопортовый (82,5%) и Соколиная гора (71,9%), сообщили «Известиям» аналитики компании «Бон Тон».

По данным экспертов, с начала года в реализацию вышло 30 новых проектов всех классов, что на 35% меньше, чем в прошлом году.

«Застройщики не торопятся выводить новые проекты с апартаментами в условиях изменения законодательства. В итоге сокращаются объемы во многих районах», — пояснили специалисты.

В компании отметили, что апартаменты представлены в 47 районах столицы, и с начала года сократились объемы предложения в 24 из них. В Топ-10 районов сокращение составило почти 63%.

Совокупный объем предложения апартаментов на первичном рынке старой Москвы составляет 336,9 тыс. кв. м (-16,5% с начала года) и 6,8 тыс. лотов (-17,3% с начала года), добавили аналитики.

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14 декабря аналитики компании «Метриум» сообщили «Известиям», что средневзвешенная цена квадратного метра в массовых новостройках столицы в конце ноября составила 328 181 рубль, увеличившись на 23,5% за год. В компании добавили, что наибольшую долю предложения по типологии лотов составляют однушки (38,5%, –0,2 п.п.).

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