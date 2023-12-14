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Эксперт Михайлов оценил последствия обвинений США Кубой

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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
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Гавана обвинила США в подготовке серии терактов, которые должны были произойти накануне Нового года. Кубинские правоохранители задержали группу подозреваемых, а правительство составило список лиц и компаний, стоящих за попытками дестабилизации политической обстановки в стране, сообщили «Известиям» кубинские дипломатические источники.

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При этом в экспертном сообществе склоняются к тому, что США сейчас, скорее всего, не заинтересованы в том, чтобы активно содействовать дестабилизации ситуации на Кубе. Вашингтон слишком занят конфликтами на Украине, Ближнем Востоке, внимательно следит за территориальным конфликтом между Венесуэлой и Гайаной.

Однако часть политики США заключается в том, чтобы доказывать свое право на гегемонию в Латинской и Центральной Америке, что объясняет продолжающееся санкционное давление на Кубу, уверен ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.

«США важно показать, что Латинская Америка, а особенно Центральная Америка — это их задний двор, а поэтому все должны вести себя так, как США будут им рекомендовать. Санкции против Кубы — это воспитательная мера в отношении других стран региона, чтобы показать, что бывает, когда США идут наперекор», — сказал он.

По той же причине — чтобы доказать свое право диктовать свою политику странам Латинской Америки — США не стремятся покидать и военную базу Гуантанамо, считает Михайлов.

«Сохранять базу Гуантамано для США — это вопрос принципа. США было важно показать, что если они не хотят уходить, то никто и уж тем более Куба им не указ в этом вопросе. Для них это демонстрация статуса», — отметил эксперт.

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