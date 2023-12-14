В России разработали новый патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия

Тульский патронный завод представил патент патрона повышенной пробиваемости для стрелкового оружия, в том числе автомата Калашникова. Об этом сообщает 14 декабря ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту.

Перспективный малоимпульсный промежуточный патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости предназначен для поражения живой силы противника в том числе в легкобронированной технике.

Отмечается, что разработка способна поражать броневую индивидуальную защиту человека. Патрон также рассчитан на поражение живой силы противника, находящейся в легкобронированной и небронированной технике. По словам авторов проекта, им удалось сохранить комфортный импульс отдачи и габариты стрелкового оружия.

Длина патрона варьируется от 55 до 63 мм, гильза выполнена в бутылочной форме, а пуля с бронебойным сердечником отличается вытянутой обтекаемой головной частью.

«Габаритные размеры позволяют отнести [патрон] к классификации промежуточных патронов условно малого калибра, что делает возможным его использование в автоматическом оружии, например в автоматах Калашникова», ― гласит текст патента.

Запатентованный тульскими разработчиками патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости должен занять нишу между боеприпасами калибров 5,45 мм и 7,62 мм.

В сентябре предприятие-разработчик Lobaev Arms представило первый полностью импортозамещенный патрон, предназначенный для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac.

В июле в РФ началось производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой» калибра 375 Cheytac (10,3 × 77). По его словам, рабочее название проекта «Зверобой» было выбрано по итогам народного голосования в соцсетях.

В мае стало известно, что в России начали выпускать собственную версию снайперских патронов Cheytac, при производстве которых используются только отечественные материалы и комплектующие.