Силы ПВО сбили девять беспилотников над территориями Калужской и Московской областей
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- Силы ПВО сбили девять беспилотников над территориями Калужской и Московской областей
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили девять атак беспилотных летательного аппарата (БПЛА) над территориями Калужской и Московской областей. Об этом сообщает 14 декабря Минобороны России в Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», ― сказано в заявлении министерства.
Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, попытка атаки украинского дрона была пресечена в Сухиничском районе.
«По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», ― заявил Шапша в своем Telegram-канале.
В ночь на 14 декабря силы ПВО отразили атаку летевшего к Москве БПЛА в Наро-Фоминском городском округе, о чем заявил мэр столицы Сергей Собянин. Несколькими часами позднее в Наро-Фоминском городском округе сбили второй беспилотник. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.