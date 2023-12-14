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Фильм «Оставь мир позади» четы Обама вошел в топы Netflix и разочаровал зрителей

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Фото: Netflix
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Фильм «Оставь мир позади» продюсировала студия Higher Ground Productions, которую основали супруги Мишель и Барак Обама. Релиз возглавил топ-10 самых популярных релизов недели на Netflix, собрав более 41 млн просмотров. Несмотря на успех на стриминговой платформе, широкая аудитория не оценила ленту: на большинстве сайтов агрегаторов зрители отмечают непонятную концовку, слабые диалоги и отсутствие внятной сюжетной линии.

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На момент написания статьи рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет всего 36% (более 2,5 тыс. рецензий), на IMDb результат выше: 6,6 баллов из 10 на основе 52 тыс. отзывов.

Режиссером картины стал шоураннер «Мистера Робота» («Золотой глобус» за лучший драматический телесериал) Сэм Эсмейл. Для него это второй полнометражный проект. Также у фильма мощный актерский состав: главные роли исполнили Джулия Робертс, Махершала Али и Итан Хоук.

По сюжету семья Сэнфордов решает провести выходные за городом, вдали от шумного мегаполиса. Они арендуют роскошный дом в Лонг-Айленде недалеко от моря. Идеальный отдых нарушает врезавшийся в пляж грузовой корабль.

Полиция уверяет, что в этом нет ничего страшного — просто сбой в навигационной системе. Затем отключается всякая связь, а взволнованные хозяева арендованного коттеджа объявляются посреди ночи и просят выделить им комнату. Между героями начинает расти напряжение, а с неба падают листовки с надписью «Смерть Америке» на арабском языке.

В основу сценария фильма Сэма Эсмейла лег одноименный роман Румаана Алама. Он переведен на русский язык и официально доступен в российских книжных магазинах. Оригинальное произведение, в отличие от фильма, получило преимущественно положительные отзывы от читателей и даже попало в финал Национальной книжной премии в области художественной литературы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 14 декабря, в 10:00

К избирателям подход: новый фильм четы Обама провалился у зрителей

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