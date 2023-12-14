«Известия» разобрались в литературной основе аниме Миядзаки «Мальчик и птица»

Классика японской детской литературы — роман «Как поживаете?» Гэндзабуро Ёсино вышел на родине в 1937 году, но только недавно был переведен на английский язык. Нил Гейман в предисловии сравнил его с «Моби Диком». Название одного из лидеров российского проката — анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — взято из одноименной книги Гэндзабуро, но сюжеты фильма и книги не связаны. Корреспондент «Известий» выяснила, как англоязычный перевод связан с мультфильмом и зачем читать роман параллельно с просмотром «Мальчика и птицы».

В центре сюжета романа 15-летний Дзюнъити Хонда по прозвищу Копер. Мальчик теряет отца и вынужденно переезжает к дяде. Автор вплетает в сюжет подростковые боли, с которыми сталкивается каждый ребенок по пути взросления, а также социальные проблемы Японии 1930-х годов, неспокойного времени милитаризма и второй японо-китайской войны.

Главная цель Гэндзабуро ― научить японских детей самостоятельному мышлению. Повествование в романе чередуется между «голосом» рассказчика, который знакомит читателя с историей Копера, и дневниковыми записями дяди, которые служат источником знаний для мальчика и почвой для его размышлений. Ёсино пишет о событиях в жизни Дзюнъити с двух точек зрения — глазами юноши и глазами его дяди. Так автор разделяет взгляд читателя на одну и ту же ситуацию.

Возвращаясь к роману, нужно отметить с виду необычное прозвище Дзюнъити. Мальчик на пути взросления проходит все стадии философского просвещения, задумываясь о том, как устроен мир, вплоть до молекул. Свое прозвище — Копер — герой получил по имени астронома Николая Коперника, разработавшего теорию движения планет вокруг Солнца как центрального небесного тела.

Как и «Сад земных наслаждений» Босха, новинка Миядзаки с ее, пожалуй, самым метафоричным миром из всех придуманных японским аниматором, нуждается в нескольких просмотрах и копаниях вглубь биографии автора и японской истории. Вот тут-то книга Ёсино и поможет в понимании смыслов картины.

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Как поживать: зачем читать роман, по которому снята новинка Миядзаки