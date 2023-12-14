Банки планируют заранее убрать комиссии на переводы самому себе

В крупнейших банках планируют заранее отменить комиссии за переводы самому себе в другую кредитную организацию. О таких намерениях «Известиям» сообщили в ВТБ и Абсолют банке. В первом не назвали конкретных сроков, но подчеркнули, что условия хотят улучшить ранее объявленного регулятором времени.

Госдума приняла законопроект о бесплатных перечислениях для граждан между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц в июле этого года. Новые правила для финорганизаций вступят в силу с 1 мая 2024-го. Они будут касаться транзакций через систему быстрых платежей и по реквизитам.



В Абсолют банке планируют отменить комиссии за переводы самому себе в марте-апреле 2024-го, сообщил директор департамента розничных продуктов Виталий Костюкевич. Возможность убрать комиссию до 1 мая прорабатывают также в Почта банке. Там планируют заранее сделать перечисления самому себе в другую кредитную организацию бесплатными только по СБП. Однако не исключили, что перестанут взимать деньги и по другим типам переводов.



Финорганизации улучшают условия по переводам из-за конкурентной борьбы, считает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава.



Изменения в законе в любом случае предполагают, что финорганизации будут искать альтернативные варианты компенсации выпадающих комиссионных доходов, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Например, за счет корректировки тарифов за обслуживание счетов.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сделай вывод: банки заранее убирают комиссии за переводы самому себе