Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден назвал расследование об импичменте в отношении себя политическим трюком
Мир
В МИД РФ заявили о неготовности Киева к конструктивному диалогу с Москвой
Культура
Российские галереи организовали новую ярмарку современного искусства
Происшествия
Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике
Мир
В сенате США назвали конфликт на Украине ответственностью НАТО после поражения Киева
Авто
Tesla отозвала почти все проданные в США автомобили из-за автопилота
Общество
Синоптики пообещали в столичном регионе метель и снежные заносы 14 декабря
Мир
УЕФА наказала УАФ за расистское поведение украинских болельщиков
Мир
В парижском театре отменили три спектакля с участием Бегбедера
Экономика
Налоговые долги компаний перед бюджетом составили 2,1 трлн рублей
Мир
США отложили продажу винтовок Израилю из-за опасений нападений на палестинцев
Общество
МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова
Мир
NYT указала на намерение Запада склонить Украину к переговорам с РФ
Экономика
В ФРС заявили о сохраняющемся высоком уровне инфляции в США
Политика
Песков назвал неправдой заявление Зеленского об отсутствии у ВС РФ успехов на поле боя

Банки планируют заранее убрать комиссии на переводы самому себе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В крупнейших банках планируют заранее отменить комиссии за переводы самому себе в другую кредитную организацию. О таких намерениях «Известиям» сообщили в ВТБ и Абсолют банке. В первом не назвали конкретных сроков, но подчеркнули, что условия хотят улучшить ранее объявленного регулятором времени.

Перечисленное превосходство: лимит бесплатных переводов самому себе повысят до 30 млн
За какие операции банки больше не смогут брать комиссии

Госдума приняла законопроект о бесплатных перечислениях для граждан между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц в июле этого года. Новые правила для финорганизаций вступят в силу с 1 мая 2024-го. Они будут касаться транзакций через систему быстрых платежей и по реквизитам.

В Абсолют банке планируют отменить комиссии за переводы самому себе в марте-апреле 2024-го, сообщил директор департамента розничных продуктов Виталий Костюкевич. Возможность убрать комиссию до 1 мая прорабатывают также в Почта банке. Там планируют заранее сделать перечисления самому себе в другую кредитную организацию бесплатными только по СБП. Однако не исключили, что перестанут взимать деньги и по другим типам переводов.

Финорганизации улучшают условия по переводам из-за конкурентной борьбы, считает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава.

Изменения в законе в любом случае предполагают, что финорганизации будут искать альтернативные варианты компенсации выпадающих комиссионных доходов, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Например, за счет корректировки тарифов за обслуживание счетов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сделай вывод: банки заранее убирают комиссии за переводы самому себе

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023