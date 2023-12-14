Дальневосточные десантники разгромили опорпункт ВСУ с минометом близ Андреевки

Дальневосточные десантники уничтожили опорный пункт с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подавили минометный расчет противника на артемовском направлении в районе Андреевки с помощью 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Минобороны РФ 14 декабря показало боевую работу военнослужащих.

В ходе разведывательно-поисковых действий разведподразделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Приморского края обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами, а также миномет, который вел беспокоящий огонь по российским позициям. Координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией для уничтожения.

Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях, и подавили минометную огневую точку.

От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут, после чего разведывательная группа десантников осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.

В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения военнослужащих ВСУ и подавлен минометный расчет на огневой позиции.

«Помогаем нашим пехотным подразделениям. Был приказ разработать план действий и продвигаться в районе Авдеевки. Был там опорный пункт противника. Чуть раньше был минометный расчет. Подавили. В опорпункт попали в самую цель, стараемся по максимуму отработать. Пушка не подводит. Работа оттачивается постоянно», — рассказал командир огневого взвода с позывным Ураган.

Он добавил, что в регионе боевой работы постоянно меняется погода — то дождь, то снег, солнца мало. Всё это работает на корректировку орудия, но военнослужащие оттачивают навыки и стараются достичь такого уровня мастерства, чтобы погода не могла стать препятствием для выполнения боевой задачи.

В этот же день военное ведомство показало боевую работу расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот». Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили огневую точку ВСУ на дистанции около 2 км на артемовском направлении.

13 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу танковых подразделений в зоне СВО. Он побывал на огневой позиции в районе Новодонецкого в ДНР с танкистами 36-й армии группировки войск «Восток».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».