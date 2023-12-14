Десантники-штурмовики зачистили опорник ВСУ на запорожском направлении

Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе активной обороны заняли и зачистили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении у населенного пункта Работино. Минобороны РФ 14 декабря показало боевую работу российских военных.

Десантники штурмовых подразделений ВДВ зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и плотным огнем из стрелкового оружия, а также ручными осколочными гранатами подавили сопротивление неприятеля. Зачистив опорный пункт, десантники закрепились на позициях ВСУ.

По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое из них сдались в плен, уточнили в Минобороны.

В этот же день военное ведомство показало боевую работу расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот». Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили огневую точку ВСУ на дистанции около 2 км на артемовском направлении.

13 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу танковых подразделений в зоне СВО. Он побывал на огневой позиции в районе Новодонецкого в ДНР с танкистами 36-й армии группировки войск «Восток».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».