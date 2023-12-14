Реклама
Прямой эфир
Экономика
Производителей продуктов могут обязать использовать стандартную упаковку
Общество
В ЛНР сотрудники МЧС спасли вмерзших в лед лебедей
Мир
Politico заявила об обращении 12 стран ЕС к Боррелю с призывом снять санкции с Косово
Мир
Сенат США проголосовал за проект оборонного бюджета на 2024 год объемом в $886 млрд
Мир
Белоруссия прекратила действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки
Мир
Несколько министров Японии подали в отставку из-за скандала
Недвижимость
За год новостройки в столице подорожали на 23,5%
Мир
Байден назвал расследование об импичменте в отношении себя политическим трюком
Мир
В МИД РФ заявили о неготовности Киева к конструктивному диалогу с Москвой
Культура
Российские галереи организовали новую ярмарку современного искусства
Происшествия
Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике
Мир
В сенате США назвали конфликт на Украине ответственностью НАТО после поражения Киева
Авто
Tesla отозвала почти все проданные в США автомобили из-за автопилота
Общество
Синоптики пообещали в столичном регионе метель и снежные заносы 14 декабря
Мир
УЕФА наказала УАФ за расистское поведение украинских болельщиков
Сюжет:

Десантники-штурмовики зачистили опорник ВСУ на запорожском направлении

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе активной обороны заняли и зачистили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении у населенного пункта Работино. Минобороны РФ 14 декабря показало боевую работу российских военных.

Десантники штурмовых подразделений ВДВ зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и плотным огнем из стрелкового оружия, а также ручными осколочными гранатами подавили сопротивление неприятеля. Зачистив опорный пункт, десантники закрепились на позициях ВСУ.

По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое из них сдались в плен, уточнили в Минобороны.

«Дали нам самые крутые пушки из тех, что есть в мире»
Как российские артиллеристы из бригады «Кальмиус» уничтожают противника на донецком направлении

В этот же день военное ведомство показало боевую работу расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот». Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили огневую точку ВСУ на дистанции около 2 км на артемовском направлении.

13 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу танковых подразделений в зоне СВО. Он побывал на огневой позиции в районе Новодонецкого в ДНР с танкистами 36-й армии группировки войск «Восток».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023