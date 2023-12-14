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Несколько министров Японии подали в отставку из-за скандала

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Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON
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Несколько министров Японии подали заявления об отставке из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщило агентство Kyodo News.

Речь идет о министре экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуре и главе сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита. Скандал затронул несколько фракций Либерально-демократической партии (ЛДП), крупнейшую внутрипартийную группу, связанную с покойным премьер-министром Синдзо Абэ, и уже привел к обвалу рейтингов правительства до рекордного минимума (23%), что эксперты считают «опасной чертой».

Как ожидается, в ближайшее время в отставку подадут также генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно и министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки.

Отмечается, что премьер-министр Фумио Кисида должен назначить бывшего министра иностранных дел Есимасу Хаяси вместо Мацуно, а бывшего министра юстиции Такеши Сайто, который является беспартийным, займет место Нисимуры. Новым министром сельского хозяйства станет Тэцуси Сакамото.

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7 декабря сообщалось, что Фумио Кисида решил уйти с поста руководителя собственной фракции «Котикай» в правящей Либерально-демократической партии из-за скандала. Он добавил, что покинет свою фракцию на время пребывания в должности премьер-министра, а источники, близкие к нему, отмечают, что руководящая должность группы пока будет вакантной.

Коррупционный скандал стал ключевым фактором падения рейтингов японского правительства во главе с Кисидой. Падение рейтинга ускорили последовательные отставки ведущих политиков и недовольство экономическими мерами правительства.

О том, что рейтинг японского правительства обвалился до рекордно низкого уровня, еще 11 ноября писал портал Rakuten infoseek. Согласно результатам этого опроса, рейтинг достиг 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%.

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