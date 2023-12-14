Эксперт назвал причину сонливости и снижения работоспособности

Головные боли и зевота ― признаки низкой работоспособности и сонливости ― могут быть вызваны кислородным голоданием из-за плохо проветриваемых помещений. Об этом 13 декабря рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.

«В помещении, которое не проветривается, накапливаются метан, альдегиды и аммиак. Всё это весьма вредные вещества для человека. Они вызывают ощущение усталости, сонливости и снижают работоспособность», ― приводит слова Алексеевой издание «Вечерняя Москва».

Также эксперт отметила, что свежий воздух дает организму возможность взбодриться. Также благодаря проветриванию можно избавиться от неприятных запахов, а восполненный уровень кислорода становится достаточным для полноценной работы легких.

«Проветривая помещение, мы очищаем окружающую среду от микробов, вирусов, возбудителей инфекции, а также от пыли и плесени. Это особенно актуально для квартир, где живет несколько поколений членов семьи», ― заключила доктор.

В начале декабря эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно проветривать квартиру зимой.

По словам специалистов, очень важно открывать окна зимой, несмотря на холод. Это очень важная для здоровья процедура, поскольку в непроветриваемом помещении люди часто чувствуют себя «разбитыми». По утрам у них болит голова и появляются симптомы простуды. Все это может быть следствием длительного нахождения в душном помещении.