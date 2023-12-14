За год новостройки в столице подорожали на 23,5%
Средневзвешенная цена квадратного метра в массовых новостройках Москвы в конце ноября составила 328 181 рублей, увеличившись на 23,5% за год. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Метриум».
Самый дешёвый апартамент в ноябре в столичных новостройках продавался за 4,3 млн рублей (19,7 кв. м), отметили в компании. По итогам ноября 2023 года увеличилась доля предложений на начальном этапе (19,4%, +3,7 п.п.), а также доля сданных корпусов (11%, +4,2 п.п.). Основная доля предложений находилась на этапе монтажа этажей (56%, —2,9 п.п.), сообщили эксперты.
По информации компании, наибольшую долю предложения по типологии лотов составляют однушки (38,5%, —0,2 п.п.). Менее 0,5% стабильно приходится на предложения многокомнатного формата.
Количество зарегистрированных сделок в ноябре на рынке массового сегмента составило 3,8 тыс. штук. По сравнению с октябрем 2023 года спрос сократился на 4,5%. Относительно ноября прошлого года показатель вырос на 10,6%, сообщили аналитики.
«На фоне повышения ключевой ставки и увеличения минимального первоначального взноса по ипотеке на рынке недвижимости массового сегмента c августа наблюдался повышенный спрос. В ноябре потребительская активность превысила показатели января-июля 2023 года. В то же время ноябрьский спрос уступил октябрьским значениям. Ставка по стандартным жилищным кредитам продолжает расти (15,9%, +1,4 п.п.), доля ипотечных сделок обновила свой максимум, достигнув 85%. В связи с этим на рынке массовой недвижимости проявляется тренд на медленное сокращение спроса», — прокомментировал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
Ранее в тот же день сообщалось, что средняя площадь квартир комфорт-класса на первичном рынке Москвы за год выросла на 3%. По словам аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости», совокупный объем предложения на первичном рынке жилья (кроме элитного сегмента) в старых границах Москвы составляет 2,4 млн кв. м (–1% за год) и 41,1 тыс. лотов (–4% за год).
13 декабря аналитики «Метриум» рассказали «Известиям», что доля высотных проектов в суммарном объеме предложения премиальных новостроек составила 36,3%. В конце 2023 года на рынке новостроек премиального сегмента в Москве девелоперы реализовывали 14 проектов с корпусами выше 100 м, что на три проекта больше, чем год назад (11 ЖК с высотками).