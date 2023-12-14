Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден назвал расследование об импичменте в отношении себя политическим трюком
Мир
В МИД РФ заявили о неготовности Киева к конструктивному диалогу с Москвой
Культура
Российские галереи организовали новую ярмарку современного искусства
Происшествия
Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике
Мир
В сенате США назвали конфликт на Украине ответственностью НАТО после поражения Киева
Авто
Tesla отозвала почти все проданные в США автомобили из-за автопилота
Общество
Синоптики пообещали в столичном регионе метель и снежные заносы 14 декабря
Мир
УЕФА наказала УАФ за расистское поведение украинских болельщиков
Мир
В парижском театре отменили три спектакля с участием Бегбедера
Экономика
Налоговые долги компаний перед бюджетом составили 2,1 трлн рублей
Мир
США отложили продажу винтовок Израилю из-за опасений нападений на палестинцев
Общество
МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова
Мир
NYT указала на намерение Запада склонить Украину к переговорам с РФ
Экономика
В ФРС заявили о сохраняющемся высоком уровне инфляции в США
Политика
Песков назвал неправдой заявление Зеленского об отсутствии у ВС РФ успехов на поле боя

За год новостройки в столице подорожали на 23,5%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средневзвешенная цена квадратного метра в массовых новостройках Москвы в конце ноября составила 328 181 рублей, увеличившись на 23,5% за год. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Метриум».

Самый дешёвый апартамент в ноябре в столичных новостройках продавался за 4,3 млн рублей (19,7 кв. м), отметили в компании. По итогам ноября 2023 года увеличилась доля предложений на начальном этапе (19,4%, +3,7 п.п.), а также доля сданных корпусов (11%, +4,2 п.п.). Основная доля предложений находилась на этапе монтажа этажей (56%, —2,9 п.п.), сообщили эксперты.

По информации компании, наибольшую долю предложения по типологии лотов составляют однушки (38,5%, —0,2 п.п.). Менее 0,5% стабильно приходится на предложения многокомнатного формата.

Количество зарегистрированных сделок в ноябре на рынке массового сегмента составило 3,8 тыс. штук. По сравнению с октябрем 2023 года спрос сократился на 4,5%. Относительно ноября прошлого года показатель вырос на 10,6%, сообщили аналитики.

«На фоне повышения ключевой ставки и увеличения минимального первоначального взноса по ипотеке на рынке недвижимости массового сегмента c августа наблюдался повышенный спрос. В ноябре потребительская активность превысила показатели января-июля 2023 года. В то же время ноябрьский спрос уступил октябрьским значениям. Ставка по стандартным жилищным кредитам продолжает расти (15,9%, +1,4 п.п.), доля ипотечных сделок обновила свой максимум, достигнув 85%. В связи с этим на рынке массовой недвижимости проявляется тренд на медленное сокращение спроса», — прокомментировал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Cнимают последнее: в России подорожала аренда квартир
С чем связаны изменения цен

Ранее в тот же день сообщалось, что средняя площадь квартир комфорт-класса на первичном рынке Москвы за год выросла на 3%. По словам аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости», совокупный объем предложения на первичном рынке жилья (кроме элитного сегмента) в старых границах Москвы составляет 2,4 млн кв. м (–1% за год) и 41,1 тыс. лотов (–4% за год).

13 декабря аналитики «Метриум» рассказали «Известиям», что доля высотных проектов в суммарном объеме предложения премиальных новостроек составила 36,3%. В конце 2023 года на рынке новостроек премиального сегмента в Москве девелоперы реализовывали 14 проектов с корпусами выше 100 м, что на три проекта больше, чем год назад (11 ЖК с высотками).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023