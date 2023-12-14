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Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен в Наро-Фоминском городском округе
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Фото: РИА Новости/Иван Руднев
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку летевшего к Москве беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Наро-Фоминском городском округе. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 14 декабря в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — добавил градоначальник.

Он также отметил, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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В конце ноября Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городском округе Подольск силами ПВО. Тогда, утром 29 ноября, Минобороны РФ пресекло попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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