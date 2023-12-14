Силуанов объяснил причины корректировки налоговых режимов

В «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 годы» Минфин перечислил преференциальные режимы, которые требуют корректировки. Это нужно для того, чтобы инвесторы, получающие поддержку, расширяли свое производство, создавали новые рабочие места, сказал в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, ситуация, когда компании получают преференции, но не занимаются развитием своей деятельности, не должна повторяться.

«Логика Минфина очень простая: если мы предоставляем налоговые льготы, значит, они должны работать. То есть если ты на 100 рублей получил льготы, не менее чем 100 рублей вложи в развитие. Мне кажется, это справедливый подход к действию преференциальных режимов», — пояснил глава ведомства.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью министра финансов Антона Силуанова «Известиям»:

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