Если Киев лишится поддержки Вашингтона, то Украина потерпит поражение, и тогда конфликтом займется НАТО. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун в разговоре с журналистами газеты The Washington Post во вторник, 12 декабря.

По мнению политика, Вооруженные силы Украины (ВСУ) немедленно проиграют без американской помощи, а киевский режим утратит многие ныне подконтрольные ему территории. Браун предположил, что после этого конфликт может затронуть и другие государства. По его словам, рано или поздно в такое противостояние окажутся втянуты США.

«Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт станет проблемой НАТО», — заявил он.

Однако Браун подчеркнул, что такой эскалации «никто не хочет».

Ранее, 12 декабря, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Пентагон одержим войнами между иностранными государствами, поэтому раз за разом США оказываются втянутыми в вооруженные столкновения. Политик также подчеркнула, что имеет место намеренное расшатывание отношений США с Россией.

Перед этим, 18 августа, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу также отметил, что глобалистские элиты на Западе продолжают заявлять о своей исключительности, в результате чего провоцируют кровавые конфликты и государственные перевороты, а также распространяют русофобию и агрессивный национализм.

3 августа посол РФ в США Анатолий Антонов отверг возможность диалога России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности в ближайшее время. Он объяснил, что США и НАТО провоцируют Россию и подталкивают весь мир к конфликтам.

5 марта экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что президент страны Джо Байден подталкивает свой народ и весь мир к началу ядерной войны.

До этого, 3 марта, американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что чрезмерные амбиции Вашингтона представляют угрозу для всего мира.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.