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В сенате США назвали конфликт на Украине ответственностью НАТО после поражения Киева

WP: НАТО займётся конфликтом на Украине, когда Киев потерпит поражение
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Фото: Соцсети
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Если Киев лишится поддержки Вашингтона, то Украина потерпит поражение, и тогда конфликтом займется НАТО. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун в разговоре с журналистами газеты The Washington Post во вторник, 12 декабря.

По мнению политика, Вооруженные силы Украины (ВСУ) немедленно проиграют без американской помощи, а киевский режим утратит многие ныне подконтрольные ему территории. Браун предположил, что после этого конфликт может затронуть и другие государства. По его словам, рано или поздно в такое противостояние окажутся втянуты США.

«Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт станет проблемой НАТО», — заявил он.

Однако Браун подчеркнул, что такой эскалации «никто не хочет».

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Ранее, 12 декабря, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Пентагон одержим войнами между иностранными государствами, поэтому раз за разом США оказываются втянутыми в вооруженные столкновения. Политик также подчеркнула, что имеет место намеренное расшатывание отношений США с Россией.

Перед этим, 18 августа, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу также отметил, что глобалистские элиты на Западе продолжают заявлять о своей исключительности, в результате чего провоцируют кровавые конфликты и государственные перевороты, а также распространяют русофобию и агрессивный национализм.

3 августа посол РФ в США Анатолий Антонов отверг возможность диалога России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности в ближайшее время. Он объяснил, что США и НАТО провоцируют Россию и подталкивают весь мир к конфликтам.

5 марта экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что президент страны Джо Байден подталкивает свой народ и весь мир к началу ядерной войны.

До этого, 3 марта, американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что чрезмерные амбиции Вашингтона представляют угрозу для всего мира.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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