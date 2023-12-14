В Ростовской области завершили ремонтные работы на высоковольтных линиях

В Ростове-на-Дону завершены ремонтно-восстановительные работы на энергосетях, в полном объеме возобновлено энергоснабжение многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.



«Одновременно АО «Теплокоммунэнерго» выполнены переключения питания котельных от генераторов на постоянную схему. Все котельные работают в штатном режиме и выходят на нормативные парламенты теплоснабжения потребителей», — говорится в Telegram-канале Логвиненко.

Он добавил, что генераторы пока оставили на дежурстве на случай повторных аварийных отключений электроэнергии.

Ранее, 12 декабря, движение электротранспорта в Ростове-на-Дону ограничили из-за непогоды. Отмечается, что в Аксайском районе Ростовской области из-за гололеда надломилась опора линии электропередачи. В результате административный центр Аксай остался без света.

Компания «Россети» для восстановления энергоснабжения задействовала 455 сотрудников и 178 единиц спецтехники. Сотрудники компании «Россети» задействовали резервные источники электроснабжения (РИСЭ), чтобы обеспечить доступ к электричеству в социально значимых объектах.