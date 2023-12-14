В России планируют запретить использовать понятия «эко-кожа» и «эко-мех»

В России хотят запретить на законодательном уровне использовать бизнесу понятия «эко-кожа», «веган-кожа», «эко-мех», «веганская кожа» и аналогичные им словосочетания. Об этом говорится в рекомендациях правительству, подготовленных в Совете Федерации (СФ). С документом ознакомились «Известия».

Как пояснили «Известиям» в верхней палате парламента, с инициативой таких предложений в СФ обратился Российский союз кожевников и обувщиков, обеспокоенный количеством фальсификата на рынке.



«У России самая большая сухопутная граница с Казахстаном — 7 тыс. км. Поэтому через нее идет сегодня основная масса фальсификата, контроль за которым очень слабый. Из тысячи машин, которые ввозят к нам импортную обувь, проверку проходят единицы. И если выясняется, что машина идет с подделкой, то ее сегодня, к сожалению, не арестовывают, а отправляют обратно», — пояснила «Известиям» гендиректор союза Александра Андрунакиевич.



По ее словам, речь идет как о подделках обуви известных брендов, так и продукции низкого качества, которую пытаются продать под видом кожаных изделий



В пресс-службе кабмина сообщили, что документ из Совета Федерации поступил в правительство.

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Подметки не годятся: кабмин просят пресечь фальсификат импортной обуви