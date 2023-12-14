В Еврокомиссии заявили о запасном плане Евросоюза для финансирования Украины

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) могут в ближайшее время выделить €50 млрд финансовой помощи для Украины, даже если переговоры по итогам саммита ЕС, который будет проходить с 14 по 15 декабря в Брюсселе окажутся провальными. Об этом 13 декабря заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан.

Если по результатам предстоящего саммита в Брюсселе Венгрия, блокирующая инициативы по выделению €50 млрд Киеву, не пойдет навстречу остальным участникам ЕС, у членов союза подготовлен так называемый «план Б», отметил Хан. В чем именно заключается альтернативное решение по поддержке Украины в вооруженном конфликте, еврокомиссар уточнять не стал.

Тем не менее, считает политик, венгерский премьер-министр Виктор Орбан в конечном счете пойдет на условия большинства участников ЕС, поскольку пакет помощи Украине также подразумевает проект по защите Венгрии от наплыва нелегальной миграции, от которого Будапешт страдает последние пару лет.

«Это всё хорошо понимают все лидеры, и поэтому я думаю, что в конечном итоге Венгрия тоже согласится, потому что это также касается их собственных интересов», ― заявил Хан в интервью агентству Reuters.

Таким образом, помимо €50 млрд для Украины, в проекте ЕС также предусмотрены дополнительные €15 млрд на миграционную политику.

Кроме того, отметил еврокомиссар, проект бюджета ЕС затрагивает и такие важные для Венгрии аспекты, как взаимодействие с государствами, которые связаны с Будапештом хорошими отношениями.

«Этот пакет предназначен не только для Украины, в нем есть что-то для миграции, защиты границ, поддержки таких стран, как Турция, которые сегодня являются хорошими друзьями Венгрии», ― отметил собеседник агентства.

За день до этого агентство Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана сообщило, что Будапешт готов снять вето на масштабное финансирование Украины в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии сообщил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик заявил, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по Украине. Кроме того, добавил он, в вопросе членства Украины в сообществе нужно учитывать экономический аспект, поскольку это большая страна, имеющая значительный сельскохозяйственный сектор.

1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам ЕС на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.