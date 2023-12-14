В парижском театре отменили три спектакля с участием Бегбедера

В театре Эдуарда VII в Париже отменены три спектакля, в которых принимает участие французский писатель Фредерик Бегбедер, в связи с обвинениями автора в домогательствах. Об этом сообщил телеканал BFM TV в среду, 13 декабря.

Отменены три показа одной постановки под названием «Любовь длиной в один час и 15 минут». Это моноспектакль, представляющий собой литературную ретроспективу, в ходе которой Бегбедер зачитывает отрывки о любви из произведений прошлых веков, чтобы проследить изменения восприятия этого чувства в искусстве.

«58-летний писатель должен был исполнить свою пьесу «L'amour Durable 1h15» с 14 по 16 декабря в 22:00, которая началась 9 ноября», — говорится в заметке.

По данным телеканала, решение отменить показы было принято по взаимному согласию автора и администрации театра.

Бегбедер был взят под стражу 12 декабря в округе По (Атлантические Пиренеи) в связи с предварительным расследованием факта «изнасилования». Как стало известно газете Le Figaro в прокуратуре, жалоба была подана 23 июля 2022 года.

Согласно источнику, близкому к делу, подавшая иск женщина утверждала, что провела ночь с писателем в июле 2022 года. За эту ночь у нее якобы был один согласованный половой акт. Когда она спала, писатель позволил себе второй, не согласованный с нею половой акт. За него дама и намерена наказать Бегбедера.

Позже 12 декабря писателя допросили в полиции. Затем его отпустили под «презумпцию невиновности», поскольку он отрицает все обвинения, а его адвокат запросил дополнительные материалы.

На следующий день, 13 декабря, Бегбедер пожаловался на плохие условия в полицейском участке. Он иронично подметил, что карри, предложенное ему в полиции, было сухим, а машину писателя увезли на штрафстоянку.