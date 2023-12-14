США отложили продажу винтовок Израилю из-за опасений нападений на палестинцев

США задерживают продажу Израилю более 20 тыс. винтовок М16 из-за опасений по поводу возможных нападений на палестинское гражданское население. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

«Администрация [президента США Джо] Байдена снова задерживает выдачу лицензий на продажу более 20 тыс. винтовок американского производства Израилю из-за опасений по поводу нападений радикальных израильских поселенцев против палестинского гражданского населения», — сообщает портал.

Израильтяне ранее запросили 24 тыс. автоматических винтовок, однако в конгрессе, который согласует подобные сделки, есть опасения, что оружие достанется враждебно настроенным еврейским поселенцам или парамилитарным формированиям.

«В настоящее время эта сделка никуда не движется. Нам нужно больше гарантий со стороны Израиля относительно шагов, которые он собирается предпринять, чтобы пресечь нападения агрессивных поселенцев и гарантировать, что никакое новое американское оружие не достигнет поселенцев в Израиле», — заявил один из чиновников.

Ранее в этот день официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор заявил, что США продолжают давать зеленый свет войне в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Он отметил, что Вашингтон исходит из того, что любые обсуждения будущего административного устройства в Газе будут невозможны без ликвидации ХАМАС.

При этом глава израильского МИДа Эли Коэн указал 13 декабря, что Израиль продолжит войну с ХАМАС в Газе вне зависимости от наличия или отсутствия поддержки со стороны международного сообщества. По его словам, прекращение огня на данном этапе «является подарком террористической организации ХАМАС».

До этого, 10 декабря, журнал The Economist со ссылкой на источники рассказал, что США потребовали от Израиля завершения операции в секторе Газа до начала следующего года. Также сообщается, что американская администрация требует, чтобы Израиль предпринимал больше усилий для улучшения жизни мирных жителей Палестины.

В свою очередь, официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова рассказала «Известиям», что в армии Израиля не ставят конкретных сроков по выполнению поставленных задач во время наземной операции в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.