Власти предусмотрели 4 трлн рублей из ФНБ на инвестпроекты до 2025 года
Около 4 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) предусмотрено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты, заявил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.
В пресс-службе Минфина «Известиям» пояснили, что общий объем финансирования инвестиционных проектов за счет средств ФНБ ограничивается 4,25 трлн рублей. Там добавили: это временная норма, которая действует до 2025 года.
Министр отметил, что растут расходы на дороги, стройки, предусмотрена новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры.
«Расходы на экономику составляют порядка 10-11% от всего объема трат бюджета, и они достаточно стабильны», — подчеркнул глава ведомства.
По словам Антона Силуанова, соотношение расходов на экономику в общем объеме трат казны несколько сократилось, но в номинальном выражении они не снизились.
Значительно увеличивается субсидирование процентных ставок по ипотеке в связи с ростом ключевой ставки, напомнил министр. Он добавил: есть множество инструментов, которые не являются напрямую инвестиционными расходами, зато влияют на инвестактивность.
Например, субсидирование ставок по основным направлениям технологического развития, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, участие в государственно-частном партнерстве, в концессионных проектах, перечислил Силуанов.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью министра финансов Антона Силуанова «Известиям»:
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