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«Известия» показали последствия удара ВФУ по автобусной станции в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» показали кадры разрушенной в результате обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) автобусной станции технического обслуживания (СТО) в Донецке в среду, 13 декабря.

На кадрах видны поврежденные и сгоревшие автобусы, на асфальтовом покрытии станции разбросаны осколки выбитых взрывом стекол.

«Слышу, ревет. Дрогнули стены, стекла зазвенели. [Удар произошел] где-то поблизости. Как впоследствии оказалось, где-то в районе нашей автоколонны. Вот и всё. Уже впоследствии узнал, что погиб человек», — рассказал очевидец происшествия.

Расследованием гибели водителя автобуса займется Следственный Комитет (СК) России. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

В канале отметили, что следователи СК РФ уже приступили к расследованию. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а также оценивается правомерность действий всех причастных к случившемуся лиц.

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Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об артиллерийском ударе ВФУ по автобусной станции технического обслуживания (СТО) в Куйбышевском районе Донецка, в результате чего погиб мирный житель. Частичные разрушения также получили здание СТО и пять автобусов.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВФУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 и 152 мм.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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